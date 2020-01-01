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Главная елка страны вошла в пятерку самых красивых елок Европы

1 января, 20:28

Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.

В пятерку также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

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В этом году высота главной елки Украины – более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации – на этот раз ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

"Охраняют" елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре "королевства" со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Киев елка рейтинг КГГА Европа софийская площадь

Источник: Сегодня

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