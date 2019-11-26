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Главную елку Украины в этом году привезут из Житомирской области

26 ноября, 20:44

Рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях

/ Фото: Pixabay

В Житомирской области подготовили 400 сосен для главной елки страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"В Радомышльском лесхозе для сборной конструкции елки уже отобрали лучшие сосны. Речь идет о 400 деревьях различной длины. Они лежат и ждут отправки", – рассказала руководитель пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталья Хомич.

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По ее данным, 400 хвойных деревьев лесоводы подготовили в Поташнянском лесничестве Радомышльского лесхоза. В предыдущие годы это лесное хозяйство уже дважды поставляло в столицу сосны для новогодней елки. И в этот раз уже до конца недели деревья планируют перевезти в Киев.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.

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Как мы писали ранее, в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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Киев Рождество елка житомирская область главная елка Новый год 2020

Источник: УНИАН

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