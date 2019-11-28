Горнолыжные спуски Киева покрыли снегом

На спуске возле озера Дидоровка откроют сезон в ближайшее время

Фото: Типичное Голосеево - Киев/Facebook

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На горнолыжных спусках Киева уже готовятся к началу зимнего сезона. В мороз тут работают пушки, вырабатывающие снег. Например, на спуске возле озера Дидоровка, по улице Генерала Родимцева, нам рассказали, что они уже насыпали достаточно много снега.

"Пушки работали, когда стоял мороз. Сейчас насыпано достаточно много снега. Мы ремонтируем оборудование и откроем сезон в ближайшие дни, возможно даже в воскресенье", – пояснили нам представители лыжного спуска.

Также готовятся к открытию сезона и в Протасовом Яру. Здесь снежные машины засыпают спуск снегом.

Фото: Типичное Голосеево – Киев/Facebook

Ранее сайт "Сегодня" собрал список горнолыжных комплексов, где катаются и новички, и опытные любители экстрима, и нескольких "диких" мест – для самых отчаянных любителей проехаться с горки с ветерком. Кроме того, в сильные снегопады киевские экстремалы по вечерам "летают" по тротуарам Андреевского спуска, лавируя вдоль припаркованных машин. А самые отчаянные облюбовали склоны Лысой горы и Пейзажной аллеи.

Отметим, что в конце ноября в столице выпал мелкий снег.

Видео: Роман Бойко

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