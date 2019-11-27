Потеплеет до +12, а дождей станет меньше: какой будет погода в Украине

До конца недели будет держаться потепление, а вот дожди на денек сделают перерыв и потом опять накроют Украину

/ Фото: AFP

Если сегодня в Украине дожди и мокрый снег, то 28 ноября осадков станет меньше, а температура будет плюсовой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг осадков в восточных областях станет меньше, останутся какие-то совсем слабые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

"Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей 3-7 градусов, на западе и юге – 6-12 градусов. Ближайшей ночью только немного поморозит северную часть – 0-3 градуса мороза. Ветер будет южным, 5-10 м/с", – написала Диденко.

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В Киеве завтра без существенных осадков, ночью около нуля, днем – ​​2-4 градуса тепла.

Синоптик отметила, что в пятницу, 29 ноября, в Украине будет более сырая погода, дожди пройдут практически повсеместно, включая столицу. А вот похолодание вернется с 1-2 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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