На Хэллоуин в Киеве выпал мелкий снег (фото, видео)

Мелкий снег наблюдается в разных районах Киева, в частности, в Голосеевском

Видео: Роман Бойко

31 октября, на Хэллоуин, в Киеве выпал снег.

Соответствующие фото и видео юзеры публикуют в социальных сетях.

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Мелкий снег зафиксировали в разных районах Киева, например, в Голосеевском.

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Температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

На предприятии отметили, что сейчас температура воздуха в районе верхней станции канатной дороги "Мисхор – Ай-Петри" составляет один градус тепла.

Ранее мы сообщали, что спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

Кроме того, мы писали, что ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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