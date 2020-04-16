Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Готовьтесь к пробкам: въезды в город частично перекрыты проверяющими (фото и видео)

16 апреля, 15:30

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

На девяти въездах в город проверяют температуру у водителей и пассажиров

В Киеве сегодня днем, 16 апреля, на въездах в город заработали 9 постов, на которых будут измерять температуру у водителей и пассажиров, которые въезжают в Киев. Чиновники КГГА показали, как это будет происходить на Житомирском шоссе.

Так, на въезде будет проверяться температура у людей, которые едут в автобусах, микроавтобусах, грузовиках и легковых машинах, в которые едет более 3 человек. Если скрининг покажет температуру около 37,5 – человека отправят на двухнедельную самоизоляцию. Если 38 и выше – на место вызывается скорая и человека госпитализируют.

Реклама

В мэрии говорят, что проверяющие будут работать максимально оперативно, чтобы не допускать скопления автотранспорта на въезде в город. Однако, уже в первые минуты работы ограничений появились трудности с проездом, констатируют на постах. Так, для проверки пришлось частично ограничить проезд по нескольким полосам.

Отметим, что проверять температуру будут медики и сотрудники полиции. Также задействованы сотрудники Киевской службы спасения. Пока санитарные посты будут работать до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильной – решение о работе постов могут пересмотреть.

Реклама

В тренде
В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

Пока нам не смогли сказать выявлены ли пассажиры или водители, у которых была высока температура в первый час работы блокпостов с измерением температуры.

Напомним, санитарные КПП размещены по следующим адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • Броварской проспект;
  • Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • Житомирское шоссе;
  • Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.

Карта "Киев Сейчас"

Карта "Киев Сейчас"

Реклама

Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев проверка машины карантин въезд коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19Другие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчинаДругие новости
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитена
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитенаДругие новости
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...