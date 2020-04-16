Готовьтесь к пробкам: въезды в город частично перекрыты проверяющими (фото и видео)

В Киеве сегодня днем, 16 апреля, на въездах в город заработали 9 постов, на которых будут измерять температуру у водителей и пассажиров, которые въезжают в Киев. Чиновники КГГА показали, как это будет происходить на Житомирском шоссе.
Так, на въезде будет проверяться температура у людей, которые едут в автобусах, микроавтобусах, грузовиках и легковых машинах, в которые едет более 3 человек. Если скрининг покажет температуру около 37,5 – человека отправят на двухнедельную самоизоляцию. Если 38 и выше – на место вызывается скорая и человека госпитализируют.
В мэрии говорят, что проверяющие будут работать максимально оперативно, чтобы не допускать скопления автотранспорта на въезде в город. Однако, уже в первые минуты работы ограничений появились трудности с проездом, констатируют на постах. Так, для проверки пришлось частично ограничить проезд по нескольким полосам.
Отметим, что проверять температуру будут медики и сотрудники полиции. Также задействованы сотрудники Киевской службы спасения. Пока санитарные посты будут работать до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильной – решение о работе постов могут пересмотреть.
Пока нам не смогли сказать выявлены ли пассажиры или водители, у которых была высока температура в первый час работы блокпостов с измерением температуры.
Напомним, санитарные КПП размещены по следующим адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- Броварской проспект;
- Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- Житомирское шоссе;
- Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Киевской области вводится "комендантский час" – с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.
Отметим, что карантин в Украине продлится по меньшей мере до 24 апреля. Подробности смотрите в сюжете:
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