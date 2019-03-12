Грипп в Киеве: заболеваемость снижается, но карантин в школах еще есть
Полностью закрыта на карантин одна школа, частично – три
В Киеве за прошлую, 10-ую неделю 2019 года, зарегистрировано 12 110 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 408,7 и ниже эпидемического порога на 52,3%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3%, которое произошло за счет детского и взрослого населения. Так, детей заболело 7950 человек (снижение 0,9%), взрослых – 4160 человек (снижение на 6,8%)", – говорится в сообщении.
В структуре заболеваемости дети составляют 65,6%, до этого было 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 1,8%: 3541 случай, что составляет 44,5% от общего количества заболевших детей и 29,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.
В медицинские учреждения были госпитализированы 142 человека, из них 129 – дети.
По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех учреждениях общего среднего образования (34 класса), из них полностью – в одном учреждении, частично – в трех.
Так, частично карантин введен в трех школах в Деснянском, Соломенском и Шевченковском райнах, полностью на карантине – одна школа в Днепровском районе столицы.
Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
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