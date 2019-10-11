Громадную скульптуру бульдога в Киеве зафиксируют в реестре рекордов Украины

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В Киеве на проспекте Степана Бандеры, 25-а (район станции метро "Почайна") не так давно появилась огромная скульптура английского бульдога в модной рубашке. Завтра, 12 октября, представители Национального реестра рекордов Украины планируют провести замеры и зафиксировать рекорд – самая большая скульптура собаки в Украине. Изваяние пса по имени Друг подарили Киеву мастера Иван Длугунович и Олег Годунов. "Сегодня" пообщались с одним из авторов, чтобы узнать секреты изготовления гигантского пса.

По информации создателей, их бульдог может претендовать не только на звание самой большой скульптуры, посвященной английскому бульдогу в Украине, но и в мире. Его длина – 8 метров, а высота около 5 метров. Точные параметры станут известны после измерения экспертами.

"У нас с Иваном было много идей по созданию масштабной скульптуры. Озвучивать их не имеет смысла, поскольку уже "родился" английский бульдог по имени Друг, которого мы подарили Киеву. Моделью послужил живой пес – английский бульдог, но его владельцы не хотят, чтобы разглашалась его настоящая кличка", – делится с "Сегодня" скульптор Олег Годунов.

Работа над скульптурой стартовала в начале лета. Все начиналось с маленькой модели пса. После этого было несколько этапов утверждения модели. А в средине лета мастера приступили к изготовлению самого памятника.

"Работали в свободное от основной работы время, а весь процесс изготовления памятника занял около месяца. Это полностью ручная работа. Мы оттачивали каждую деталь бульдога, каждую складочку на мордочке, каждый ноготок на лапах, чтобы сделать нашего Друга как можно реалистичнее", – добавляет Олег Годунов.

На рубашке бульдога можно рассмотреть множество деталей: улыбающиеся смайлики, панду, котика, множество надписей и даже тарелку инопланетян.

"Мы не считали деталей на одежде нашего бульдога, а просто заполняли пустое место позитивом! Специально разрисовали рубашку в уличный стиль, чтобы памятник не смогли испортить краской вандалы. Плюс ко всему, хотели сделать его мегапозитивным. Украсили рубашку мотивирующими надписями: "Не сдавайся!", "Иди в перед!". Старались, чтобы она выглядела ярко", – добавляет Годунов.

Сама скульптура весит больше двух тонн. Ее перевозили на грузовике по Киеву, чтобы установить посреди транспортной развязки на проспекте Бандеры. Выгружали и устанавливали на бетонные подставки при помощи крана. Кстати, с выбором места мастерам помогли друзья, и пес органично смотрится на фоне потока проезжающих мимо автомобилей.

"Технологию, по которой сделана скульптура, я не разглашаю, но могу сказать, что ее финальное покрытие – это стекловолокно. Скульптура антивандальная. Если разогнать Daewoo Lanos, и врезаться в нашего бульдога, то можно разбить, именно Lanos (смеется). На самом деле, наш Друг очень прочный. Это мы проверяли на каждом этапе работы, а их было несколько", – заверяет Олег Годунов.

Свои дальнейшие планы мастера пока не разглашают, но говорят, что уже работают над реализацией масштабного проекта, которым вскоре порадуют киевлян.

Ранее сообщалось, что в сети разгорелась новая дискуссия вокруг памятника Николаю Щорсу, установленного на бульваре Т. Шевченко в центре столицы. Так, с памятника были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру с весны этого года.

Напомним, Киевский городской совет намеревается перенести памятник Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом ранее конь, который является частью памятника Щорсу, лишился части ноги.

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