Холодной воды нет у жителей 20 улиц Киева

В Киеве в среду, 28 ноября, отключили холодную воду на 20 улицах. Это связано с авариями в сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

По состоянию на 16:00, аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений труб. Подача воды временно отсутствует на следующих улицах: бул. Дружбы Народов, 14, 16; ул. Шота Руставели, 1, 3; ул. Анри Барбюса, 5Б; пр-т. Юрия Гагарина, 3; ул. Алматинская, 34; ул. Маршала Якубовского, 1; ул. Бориса Житкова, 34/1, 3; ул. Сырецкая, 37А; ул. Николая Закревского,45А; ул. Генерала Наумова с 2 по 58, 13; ул. Василия Степанченко 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Малинская; ул. Григоровича-Барского, 4, 5; ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А; ул. Шепетовская, с 1 по 10; ул. Шевченко, с 149 по 193; ул. Левка Мациевича, 5; ул. Авиаконструктора Антонова, 7, 9; ул. Василия Липковского, 35А; ул. Гарматная, 3.

Аварийщики традиционно говорят, что для ликвидации прорывов им необходимы сутки. Однако накануне мы сообщали о ликвидации прорывов на 10 киевских улицах. Сегодня же некоторые улицы в перечне повторяют вчерашний список, значит представители компании не смогли за сутки устранить прорывы.

Как известно, Киев продолжает страдать из-за масштабных порывов. Как и прогнозировали, их количество после начала отопительного сезона и возобновления горячего водоснабжения резко выросло. На выходных в городе снова произошло несколько крупных аварий на сетях, из-за которых на дорогах появились гигантские ямы.