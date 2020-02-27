Идем на ярмарку: где на этой неделе будут торговать продуктами возле дома

/ Фото: Богдан Россинский

В Киеве на этой неделе проходят традиционные продуктовые ярмарки. Торги проходят в каждом районе города. Как правило, торговцы занимают улицы, которые находятся рядом с жилыми домами, а стоимость продуктов от фермерских хозяйств – как на рынках города, или даже чуть ниже. Так, в ближайшие дни ярмарки будут проходить по следующим адресам:

27 февраля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича); ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL); Электротехническая, 2-А (напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

28 февраля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL); Электротехническая, 2-А (напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17; ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6; пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской); ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера); ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская; 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

29 февраля (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL); Электротехническая, 2-А (напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Сержа Лифаря (в пределах просп. Владимира Маяковского и ул. Николая Закревского);

в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур; ул. Генерала Алмазова, 6;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1;

в Соломенский район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

1 марта (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина; просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL); Электротехническая, 2-А (напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, после новогодних и рождественских праздников покупательский ажиотаж в Украине падает. Часть продуктов подешевела. Но многие из основных продуктов, напротив, – начали прибавлять в цене. "Сегодня" сравнили стоимость товаров, которые есть на столах украинцев.

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А еще не так давно мы проверяли торговлю на стихийных рынках. Результаты – неутешительные. Подробности смотрите в сюжете:

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