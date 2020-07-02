Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3 °С

Прошедший июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет, заняв в списке шестое место. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 °С, что на 3,5 °С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито до 5 температурных рекордов. 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше 30,0 °С", – говорится в сообщении пресс-службы обсерватории.

Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 °С, а самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3 °С.

Осадков в июне на проспекте Науки, 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.

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Напомним, что в этом году средняя температура весны в столице составила + 9,6 °С, что на 1,4 °С выше климатической нормы. В этом году весна была очень контрастной: если температура в марте была выше климатической нормы на 5,8 °С, то май оказался холоднее на 2,8 °С.

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