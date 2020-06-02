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Синоптики рассказали о погодных итогах весны в Киеве

2 июня, 13:41

Наталья Руда Наталья Руда

Температура в марте была выше климатической нормы, а май был холодным

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги весны в Киеве.

Как сообщается на сайте обсерватории, средняя температура весны в Киеве составила + 9,6ºС, что на 1,4ºС выше климатической нормы.

В этом году весна была очень контрастной, если март был выше климатической нормы на 5,8 °С, то май оказался холоднее на 2,8 °С.

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При этом календарная весна в столице завершилась, а метеорологическое лето до сих пор не наступило. Среднестатистически оно начинается 14 мая, а позднее всего – 7 июня в 1990 и 2001 годах.

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Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы, благодаря очень влажному маю.

Напомним, 30 мая дожди в столице снова побили почти 130-летний рекорд.

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Отметим, минувший месяц в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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