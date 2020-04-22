Качество воздуха в Киеве снова начало ухудшаться

Столица с прошлой недели входит в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

В Киеве утром 22 апреля качество воздуха снова начало ухудшаться, также опять стал слышен запах гари. Согласно данным сервиса iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в столице оценивается в 90 пунктов, при норме в 0-50.

На этом фоне Киев не покидает ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом, сегодня столица расположилась на девятом месте.

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При этом самым "грязным" местом в Киеве на утро 22 апреля оказалась улица Тростянецкая, там зафиксировано 137 пунктов.

Похожим образом оценивает ситуацию агрегатор данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot. Согласно данным этого сервиса, помимо Тростянецкой, при норме в диапазоне 0-50 пунктов самый высокий уровень загрязнения воздуха утром в Броварах – 154 пункта, на столичной Троещине – 122 пункта, на Осокорках в Киеве – 114 пунктов. Вместе с тем, в Буче – 121 пункт, в Белогородке – 125 пунктов.

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Отметим, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на фоне пожаров в Чернобыльской зоне радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

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