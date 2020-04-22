Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Качество воздуха в Киеве снова начало ухудшаться

22 апреля, 09:11

Наталья Руда

Столица с прошлой недели входит в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

В Киеве утром 22 апреля качество воздуха снова начало ухудшаться, также опять стал слышен запах гари. Согласно данным сервиса iqair.com, средний уровень загрязнения воздуха в столице оценивается в 90 пунктов, при норме в 0-50.

На этом фоне Киев не покидает ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом, сегодня столица расположилась на девятом месте.

Скриншот

Реклама

Скриншот

При этом самым "грязным" местом в Киеве на утро 22 апреля оказалась улица Тростянецкая, там зафиксировано 137 пунктов.

Похожим образом оценивает ситуацию агрегатор данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot. Согласно данным этого сервиса, помимо Тростянецкой, при норме в диапазоне 0-50 пунктов самый высокий уровень загрязнения воздуха утром в Броварах – 154 пункта, на столичной Троещине – 122 пункта, на Осокорках в Киеве – 114 пунктов. Вместе с тем, в Буче – 121 пункт, в Белогородке – 125 пунктов.

В тренде
Когда закончится карантин и заработает столичное метро – в Киевраде дали ответ

Скриншот

Реклама

Скриншот

Отметим, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на фоне пожаров в Чернобыльской зоне радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 годДругие новости
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19Другие новости
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитена
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитенаДругие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчинаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...