Тяжело ли дышать: что сейчас происходит в Киеве с воздухом

Столица вернулась в список городов мира с самым грязным воздухом

В Киеве показатели загрязнения воздуха снова превышают допустимые нормы, слышен запах гари, к тому же город снова попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом по данным сервиса iqair.com.

Столица, как указано на сайте, заняла в списке четвертую строчку со средним баллом загрязнения воздуха в 150 при допустимом уровне в диапазон 0-50.

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При этом, при допустимом уровне в 0-50 пунктов, на 8:00 на улице Сечевых Стрельцов зафиксировано 150 пунктов, на проспекте Науки – 135 пунктов, на Осокорках – 153 пункта, на улице Тростянецкой – 155 пунктов.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, где допустимый уровень загрязнения воздуха составляет также до 50 пунктов, на улице Тростянецкой зарегистрировано 155 пунктов, на Соцгородке – 154 пункта, на Позняках – 153 пункта, на Минском массиве – 154. В Белогородке под Киевом – 160 пунктов, в Буче – 170.

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Вместе с тем, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дым от пожаров в Чернобыльской зоне ветер сегодня до Киева не доносит, однако несет на Ирпень.

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Напомним, что ранее в связи с пожарами в Зоне отчуждения началась спецоперация.

Также новости "Сегодня" собрали всю информацию о смоге в столице и следят за ситуацией.

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