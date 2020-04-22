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Появились новые данные о пожарах в Чернобыльской зоне: детали

22 апреля, 08:46

Наталья Руда

Спасатели уже несколько дней пытаются локализовать три очага тления

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 22 апреля пожарные работают на территории четырех лесничеств – Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого.

Основные усилия направлены, как и накануне, на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике.

Инженерная техника прокладывает в Зоне отчуждения минерализованные полосы, к тушению привлечены 1202 человека и 237 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС, которые вчера сбросили на пожары 258 тонн воды.

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Согласно информации ГСЧС, радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

С пожарами в Чернобыльской зоне ситуация со спутника выглядит так:

В тренде
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Скриншот

Скриншот

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Ранее выгоревшие леса Чернобыля показали с высоты.

Тем временем масштабные пожары продолжаются и в Житомирской области. Как живут люди, оставшиеся без домов вследствие ЧП, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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