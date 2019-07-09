Как будет работать Киеврада после парламентских выборов – прогнозы экспертов

Городские депутаты могут уйти в парламент, а заседаний нет два месяца из-за предвыборной гонки

Фото: Киеврада.

Активная избирательная кампания в Верховную Раду захлестнула не только всю страну, но и столицу. Нардепами мечтают стать и более двух десятков киевских депутатов. "Сегодня" выяснили, какие изменения могут ждать Киевраду после парламентских выборов, если ее ряды поредеют.

Среди кандидатов в ВР можно увидеть секретаря Киеврады Владимира Прокопива, руководителя фракции "Едність" Александра Омельченко, главу депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского и фракции "Самопоміч" Наталью Манойленко. А также многих их коллег.

В Киевраде говорят: ничего страшного не случится, даже если все они вдруг победят и перейдут в парламент.

"Уже были случаи, когда депутаты слагали полномочия. Вместо тех, кто уйдет, придут новые согласно очереди в списках партий", — поясняют в Киевраде.

Так, в 2016 году место сложившего полномочия Дмитрия Гордона занял Вадим Пышняк. Сейчас первым в очереди в списке "Солидарности" стоит Андрей Билозир, сын певицы Оксаны Билозир. У "Едності" — Юрий Куринной, экс-глава Голосеевского района, у "Свободы" — Александр Гришко, помощник нардепа Юрия Левченко.

Политолог Вадим Фесенко считает, что Киеврада спокойно доработает до очередных местных выборов в 2020 году — главное, чтобы был кворум. А вот у главы Института реформ и развития Киева Александра Вовченко более пессимистическое видение.

"Существует большая вероятность, что после парламентских выборов и формирования нового большинства будет принято решение о начале досрочных выборов в Киевраду и мэра столицы. Ожидаем их уже осенью. В противном случае работа нынешней столичной власти будет блокироваться. И возможно повторение ситуации с разграничением функций мэра и главы КГГА, как во времена Черновецкого — Попова", — считает Вовченко.

Осуждает он и тот факт, что из-за предвыборной гонки Киеврада уже не собирается два месяца.

"Это недопустимо. Сейчас зависло большое количество проектов решений, принятие которых необходимо для города", — говорит Вовченко.

Следующая сессия, возможно, состоится только 25 июля, после выборов.

Напомним, главные "лица" Киеврады жили в прошлом году небедно. Многие главы фракций хорошо зарабатывали, но и прилично тратили. Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора.

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