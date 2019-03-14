Зарплата главных чиновников Киева: сколько получает Кличко и его заместители (инфографика)

Маленькие оклады скрашивают надбавки, премии и матпомощь

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Зарплата главных чиновников Киева: сколько получает Кличко и его заместители (инфографика) Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ba/528/5c88ba5281609.jpg 2019-03-14T08:49:00+02:00 Другие новости Маленькие оклады скрашивают надбавки, премии и матпомощь

В последние несколько месяцев топ-менеджеры КГГА стали декларировать внушительные суммы доходов. "Сегодня" узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Зарплаты заместителей в разные месяцы могут заметно отличаться, иногда в несколько раз. Это зависит от количества рабочих дней, поездок в командировки или уходов в отпуск и других факторов (см. инфографику).

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Согласно данным, предоставленным "Сегодня" в КГГА, оклады замов небольшие, всего 8—14 тыс. грн. Но все они в январе-феврале 2019 года получали 100% надбавки за интенсивность труда и разного размера надбавки за выслугу лет. Также ежемесячно заместителям дают премии. К примеру, в январе практически у всех они превысили 10 тыс. грн, в феврале были лишь чуть больше 3000 грн. Зато в декабре, перед Новым годом, каждый получил от 40 до 66 тыс. грн.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник в прошлом месяце на сайте НАПК задекларировал 141,7 тыс. грн дохода, насчитанного как зарплата по основному месту работы. В начале января — 105,3 тыс., в первых числах декабря — 125,9 тыс. Впрочем, "на руки" чиновник получил чуть меньше (эти суммы указаны без вычетов налогов и сборов). Но в то же время зарплата Поворозника, по сравнению с прошлым годом, выросла существенно. С января по сентябрь 2018 года ему выплачивали в среднем 25—27 тыс. грн в месяц. Исключением стал июль, когда первый зам был в отпуске и получил дополнительно почти 33 тыс. грн на оздоровление, а всего за месяц более 66 тысяч чистыми. В ноябре он поправил свое финансовое положение благодаря социальной матпомощи в размере 53,7 тыс. грн, в декабре за счет премии 66,6 тыс. грн, а в январе этого года ему начислили матпомощь 89,7 тыс. грн.

Александр Спасибко в феврале декларировал 122 тыс. грн зарплаты, а в декабре 2018-го вообще трижды сообщал об изменениях в имущественном состоянии (указывал суммы дохода 91 тыс., 100 тыс. и 81 тыс. грн). Он фигурирует среди тех, кто недавно получал крупную матпомощь — более 70 тыс. грн. Также такую в январе насчитывали Валентину Мондриевскому, Вячеславу Непопу, Петру Пантелееву.

Глава КГГА Кличко не получал премий и помощи

Интересно, что глава Киевской городской администрации Виталий Кличко получает значительно меньшую зарплату, чем его заместители. К примеру, за февраль он "не заслужил" ни месячной премии, ни надбавки за интенсивность. За последний месяц зимы Кличко было начислено всего около 30 тыс. грн, а после всех предусмотренных законами удержаний он получил только 24,5 тыс. грн.

Без премии и какой-либо материальной помощи он остался в январе и декабре. Напомним, согласно декларации Виталия Владимировича за 2017 год (новая еще не опубликована), его зарплата составила 186 тыс. грн, но он получил приличный доход от роялти — 4,9 млн грн.

Если снова вспомнить о заместителях, то самая скромная зарплата в январе — феврале 2019 года была у зама по вопросам транспортной инфраструктуры Дмитрия Давтяна. Впрочем, он тоже человек не бедный. Ранее только наличных он декларировал больше 2 млн евро, 1 млн долларов и 1,9 млн грн.

Ранее мы сообщали, что зарплаты в Украине будут расти, но вместе с тем уже в ближайшие месяцы увеличится и расслоение в темпах повышения окладов. Эксперт назвала ТОП-5 профессий, заработок в которых стремительно растет.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.