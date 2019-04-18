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Декларации мэров пригородов Киева: жены-коммерсанты и свои курорты (инфографика)

Сегодня, 12:22

Самая "бедная" из всех — исполняющая обязанности мэра Ирпеня Анастасия Попсуй

Фото: Pixabay

Большинство городских голов ближайших к Киеву городов в прошлом году получали доходы только от зарплаты и ничего нового не покупали. И тем не менее жили довольно небедно. Многим раньше удалось накопить приличные суммы наличных, а другим повезло с женами-предпринимателями.

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук — единственный, кто предпочитает держать деньги в банках, а не на руках. А вот свыше миллиона гривен наличных хранят в семьях мэра Вишневого Ильи Дикова и одного из крупнейших городов Киевской области, Белой Церкви, Геннадия Дикого. Супруга последнего задекларировала и самый большой автопарк.

Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)

У мэра Бучи Анатолия Федорука нет в собственности "ни кола, ни двора", а вот жену можно записывать в рекордсмены по количеству офисов и нежилых помещений. Интересная декларация и у главы элитного поселка Козин Валерия Гартика. У него тоже нет своего жилья, а вот супруга владеет большим количеством разной недвижимости, в том числе в курортном Яремче на Прикарпатье и в Одессе (здесь в 2018-м она приобрела паркоместо за 99,8 тыс. грн). Согласно декларации, она в прошлом году получала дивиденды и доход от предоставления имущества в аренду, но суммы указывать не пожелала.

Самая "бедная" из всех — и.о. мэра Ирпеня Анастасия Попсуй, в отличие от своего предшественника, сложившего полномочия, миллионера-землевладельца Владимира Карплюка.

Ранее мы писали, какие е-декларации у киевских силовиков и спасателей. "Сегодня" изучили их закрома.

Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора: 


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Тег Киев, доходы, мэр, зарплата, декларации

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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