Как обитатели Киевского зоопарка спасаются от летней жары – видео

Львы прогуливаются под тропическим "душем", а тигр плавает в бассейне

В столичном зоопарке показали, как их обитатели спасаются от летнего зноя. Видео с водными процедурами животных на днях появилось на официальной странице зверинца в Facebook.

Так, в некоторых вольерах установили распылители воды, которые устраивают "тропический душ". Сейчас "водную завесу" можно заметить у львов и тигров. Кроме того, у полосатого "котика" есть свой бассейн, в котором тигр плавает с заметным удовольствием.

Водные забавы любят и юные знаменитости зоопарка – маленькая бегемотиха Лили и слоненок Хорас. Так, бегемот устраивает в воде игры, а слоник подставляет спину под струи воды, принимая душ.

Ранее сообщалось, что минувшие выходные в столице были горячими. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за два дня было установлено сразу три температурных рекорда.

Также в связи с повышением температуры воздуха в столице ограничили движение фур. В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

Тем временем медики советуют чаще пить воду в жару и отказаться от походов в солярий.

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