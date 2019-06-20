Как выглядит первая "умная" улица в Киеве: фото

На разработку смарт-участка улицы потратили 25 млн грн

В Киеве открыли первый в стране умный участок улицы в рамках городской инициативы Kyiv smart city. Он находится возле метро "Нивки" на улице Салютной, 2-в. Авторы идеи заверяют, что учли все потребности киевлян.

Первое, что бросается в глаза, это небольшая протяженность обновленного участка улицы — всего 100 метров. На этой небольшой площади есть много интересного: зарядки для электроавтомобилей, два пункта велопроката, умные скамейки с устройствами для подзарядки телефона, системы видеонаблюдения, фонтан и тревожная кнопка. А для людей с ограниченными возможностями обустроили пандусы и тактильную плитку. Правда, люди жалуются, что она скользкая.

Авторы проекта рассказали, что на разработку смарт-участка потратили 25 млн грн. Нам показали, как работают тревожные кнопки, которые кроме смарт-улицы начали устанавливать в парках столицы. Человек должен нажать на кнопку и, если есть возможность, в небольшую камеру с микрофоном кратко сообщить о случившемся ЧП. После этого мигалка на коробке с кнопкой начинает светиться и издавать звук, похожий на вой полицейских сирен. Вызов поступает в Нацполицию, и в течение нескольких минут на место прибывает патруль.

"Эти кнопки оснащены системой распознавания лиц, поэтому правоохранители смогут вычислить тех, кто захочет сделать ложный вызов", — отметил Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Он также рассказал, что до конца года в центральных парках Киева появится 50 таких кнопок.

Также на улице установили несколько датчиков контроля воздуха, которые ежедневно отправляют информацию о его состоянии на сайт air.kyivsmartcity.com, где каждый житель столицы может узнать о загрязнении воздуха в своем районе.

"Эта система разрабатывалась украинскими экспертами, а стоимость каждого датчика составляет около 20 тыс. грн", — рассказал генподрядчик работ.

















Открывая сайт, люди видят карту города и выбирают нужный район. Там отображается информация о наиболее опасных веществах в воздухе: диоксиде азота, угарном газе, сере. Если уровень вредных веществ превышает норму, то на карте появляется красная полоска, если все в пределах нормы — синяя.

Напомним, еще в 2016 году первой умной должна была стать улица Юрия Ильенко (бывшая Мельникова) в Шевченковском районе. В рамках проекта планировали отремонтировать парк Котляревского, установить энергосберегающее освещение, систему сортировки и переработки мусора, а также модернизировать одну из школ. Волонтеры разработали проекты по установке датчиков для людей с проблемами зрения, светофоров, предотвращающих образование пробок, систему освещения пешеходных переходов. Также проект предусматривал установку системы видеофиксации правонарушений и обустройство качественной дорожной разметки. Но, как заверили нас в КГГА, на реализацию проекта нет денег.

Ранее сообщалось, что Днепр оказался в лидерах лидеров среди украинских городов по внедрению в инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий. Среди них – Wi-Fi-деревья, которые появляются в разных районах города и информационные табло на остановках общественного транспорта. Журналисты "Сегодня" выяснили, какими новшествами может похвастаться город.

Напомним, ранее креативные украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором. Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья. Также мы сообщали, что одесситка создает скульптуры из камней с берега.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как выглядит первая "умная" улица в Киеве: фото". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"