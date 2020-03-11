Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить слухи о панике в магазинах

После объявления в Украине общенационального карантина в соцсетях стали появляться публикации о панике в магазинах, где покупатели якобы сметают все с полок, делая закупки продуктов.

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, что на самом деле происходит. Отправившись в один из самых больших столичных супермаркетов, "Сегодня" не увидели неистового ажиотажа, несмотря на то что в магазине как раз был "час пик" и люди заезжали за продуктами по дороге с работы домой.

Но все же очереди были несколько больше, чем обычно. В этом признались продавцы.

Корзины у некоторых покупателей действительно были забиты под завязку. Покупают все: туалетную бумагу, масло, крупы, гречку. Правда, корреспондентов "Сегодня" уверяют при этом, что это не из-за коронавируса.

Мужчина, который купил множество пачек соли, говорит, что это закупки "на лето".

Женщина, у которой журналисты увидели две пачки гречки, объяснила, что гречку любит ее собака. Муж любит вермишель.

"А вот салфетки – это на карантин", – улыбается покупательница.

"Сегодня" не увидели, чтобы какая-то из полок была пустой. Корреспонденты убедились, что на прилавках – достаточно товара.

Ранее "Сегодня" сообщали, что на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 119 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 967), Италия (10 149), Иран (8042), Южная Корея (7755) и Франция (1784).

В связи с этим ВОЗ решила объявить о пандемии коронавируса.

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