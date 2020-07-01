Карантин и коронавирус в Киеве: Кличко дает брифинг (прямая трансляция)

Мэр расскажет, сколько людей заболели и о новых особенностях карантина

Мэр Киева Виталий Кличко 1 июля проводит традиционный брифинг. Он информирует жителей столицы о ситуации в городе в условиях карантина и ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сообщает КГГА.

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В частности, Виталий Кличко расскажет о количестве инфицированных коронавирусом в столице, сколько людей с COVID-19 и пневмонией находятся в столичных больницах, а также о новый данных по карантинным ограничениям. Кроме того, мэр проинформирует, сколько нарушителей норм безопасности обнаружили среди частных перевозчиков в городе, и почему отложили введение единого электронного билета в столице.

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Отметим, эпидемия коронавирусной инфекции убавила темпы распространения в Украине. За прошлые сутки, 30 июня, в стране обнаружили 664 новых инфицированных. Из них 32 ребенка и 44 медика. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента. Всего за все время пандемии заболели 44 998 человек, из них 3 270 детей и 7 765 медиков. При этом всего выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно готовиться ко второй волне коронавируса.Правительство уже готовит больницы. Сейчас есть койко-места почти для 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ есть в достаточном количестве.

Также смотрите в сюжете о тестировании на коронавирус в столице работников магазинов и заведений общественного питания:

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