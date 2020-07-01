Степанов об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

В последние дни прыгает статистика по новым больным – то резкий спад заболеваемости, то снова растет

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучит последние данные по коронавирусу.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 30 июня в Украине было 44 334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, летальных случаев – 1159, выздоровели 19 115 человек. Только за понедельник зафиксировано 706 новых случаев и 12 человек умерли. При этом на западе страны продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация – во Львовской области число заболевших стремительно растет.

В тренде Число заболевших за сутки падает: появились новые данные о коронавирусе в Украине

В Минздраве сообщали, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы следующие регионы: Волынская область, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковска, Киевская, Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на западе страны все больше заполняются больницы коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

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