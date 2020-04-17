Карантин и Пасха: возле церквей под Киевом будут дежурить сотни полицейских

Полиция будет предотвращать скоплений верующих в самих храмах и вблизи них

В пасхальные дни богослужения пройдут в 819 церквях и храмах Киевской области. К обеспечению правопорядка привлечены около 600 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины. Помогают им представители органов местного самоуправления, рассказали в ГУ НП Киевской области.

"Главная задача правоохранителей – предотвратить скоплений верующих в самих храмах и вблизи них, предупредить возможные нарушения правил и пренебрежение средствами индивидуальной защиты", – предупредили в полиции.

Правоохранители настоятельно советуют воздержаться от посещений религиозных заведений в течение карантина.

"Призываем выходить из дома только в случае крайней необходимости. Берегите себя и не подвергайте опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Оставайтесь дома!", – говорится в сообщении полиции области.

Напомним, Киевская областная государственная администрация рекомендовала местным властям в регионе ввести "комендантский час"с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля. Ранее и.о. главы КОДА Василий Володин заявил, что если люди в выходные и праздничные дни не будут соблюдать ограничительные меры, то карантин может затянуться до осени.

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