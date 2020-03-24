Карантин объединяет: украинцы массово сдают кровь, чтобы спасти онкобольных деток (видео)

Неравнодушные не только отозвались на просьбы сдать кровь, но еще и помогают медикам добираться на работу

Кровь для онкобольных детей. Сотни киевлян откликнулись на призыв врача Национального института рака и стали донорами. Из-за карантина возникла критическая ситуация, которая поставила под угрозу продолжение лечения. Медик через соцсети обратилась ко всем неравнодушным.

Елена Прудкогляд и ее маленький сын Илья борются с тяжелой болезнью. У мальчика – опухоль в левой почке. И уже дважды ему переливали донорскую кровь. Но из-за карантина лечение могло прерваться.

"Когда у нас падают анализы – нам капают донорскую кровь. Найти доноров – очень сложно, особенно сейчас, когда вот такое творится в мире, карантин, это очень тяжело", – говорит мама Ильи.

Детский онколог Ирина Приходько рассказывает, что проблема с донорами была всегда, но из-за карантина они вообще перестали приходить.

"Сложилась такая ситуация, что просто на станциях переливания кровь закончилась. Нам надо компонентов крови очень много. Особенно детям, которые после трансплантации, им переливают почти через день".

Ирина начала действовать. Выложила в сеть пост с призывом поддержать больных детей.

"Это было колоссально. За сутки больше 12 тысяч перепостов, очень много людей. У нас даже зависла база доноров. В базе более 500 человек – это кого мы уже внесли, уже обработали", – признается онколог.

Теперь желающих будут поочередно вызывать, чтобы обеспечить непрерывный процесс. А вместе с ними регулярно сдают кровь и медсестры отделения.

"Просто хочется помочь таким детям. От того, буду я донором или не буду, зависит здоровье, жизнь ребенка", – говорят они. В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Медики призывают не бояться сдавать кровь. Все системы забора одноразовые и стерильные, а помещение дезинфицируют. Донорам выдают маски, перчатки и халаты для защиты.

Новости "Сегодня" посетили Национальный института рака. Здесь для бесперебойного лечения онкобольных детей ежедневно требуется в среднем десять доноров крови.

Сдать кровь могут люди без острых и хронических заболеваний в возрасте до 50 лет и с массой тела более 45 килограммов. Нельзя быть донорами тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты или в течение последнего года сделал татуировку или пирсинг.

В первые дни карантина возникла еще одна проблема: некоторые медики не смогли попасть на работу, рассказывает новостям "Сегодня" главный врач института. Но и здесь украинцы пришли на помощь.

Андрей Безносенко, главный врач Национального института рака:

"Украинцы запустили большой флешмоб: подвези медика к работе. Кто своими силами, кто силами транспорта больниц или сотрудников больниц – сделали маршруты проезда".

Сейчас Институт Рака работает в обычном режиме.

Стоит отметить, что не только Украина испытала трудности с донорством во время карантина. Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови. На юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель.

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