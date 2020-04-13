В ВОЗ рассказали, что лучше маски защитит от коронавируса

Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Об этом в эфире одного из российских телеканалов сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция лучше защищает от заражения, чем маска", – сказала Вуйнович.

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Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

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Специальный представитель генерального директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, в свою очередь, предупредил, что COVID-19 будет возвращаться небольшими вспышками до тех пор, пока не изобретут и не начнут массово использовать вакцину.

Отметим, на данный момент, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражение коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

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