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В Киеве появились контейнеры для использованых масок и перчаток

30 апреля, 15:59

Мила Князьская-Ханова

Утилизировать средства защиты будут на спецпредприятии

В Киеве получили первую партию контейнеров, в которые будут собирать использованные маски и перчатки от киевлян. Их объем – 120 литров, они одноразовые, сделанные из вторсырья.

"Для того, чтобы вывозить использованные средства защиты было безопасно и удобно, заказали именно одноразовые закрытые контейнеры. Там есть только небольшое отверстие, куда можно выбросить перчатки или маску", – рассказал Константин Яловой, глава комиссии Киеврады по вопросам экологической политики.

Он также уточнил, что обустраивать пункты сбора.в городе планируют в ближайшие дни. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

"Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное – соответствующий опыт. Компания является победителем многих тендеров и осуществляет вывоз и утилизацию медицинских отходов из многих медучреждений Киева – поликлиники, больницы, родильные дома и тому подобное. Выиграла такое право через систему Прозорро", – сообщил Константин Яловой.

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Напомним, Украина уже более месяца на карантине. Сначала пик заболеваемости COVID-19 прогнозировали на 14-17 апреля. Однако Национальная академия наук Украины опубликовала новые данные. Когда Украина достигнет пика заболеваемости и когда начнут ослаблять карантин, узнавал сайт "Сегодня".

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

Видео: Сегодня

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отходы маска перчатки переработка

Источник: Сегодня

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