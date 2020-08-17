В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт

Маршрутки, трамваи, автобусы и троллейбусы должны перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения

В Киеве с понедельника, 17 августа, начинают действовать правила "желтой" зоны карантина, в связи с чем будет ужесточен ряд ограничений.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА назвали сферы, которых коснется ужесточение и уточнили, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – с 17 августа должны перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения.

Кроме того, запрещено:

находиться в общественных учреждениях и общественном транспорте без масок;

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее чем в полтора метра, если участники размещены стоя.

В тренде Списки кандидатов в мэры Киева пополнил еще один экс-нардеп

Реклама

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

Напомним, что на минувших выходных в Киеве снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.

О других ограничениях по Украине в связи с пересмотром карантинных зон смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама