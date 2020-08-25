Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений

Киев и пригород утром во вторник, 25 августа, накрыли дожди. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

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Об этом сообщают жители города в пабликах в Facebook.

Фото: Dmytro Dietkovskyi

Так, ирпенцы опубликовали видео последствий стихии.

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Кроме того, стихия также оставила без света ряд улиц Ирпеня, Ворзеля и Бучи.

Тем временем в Киеве утром из-за подтопления задерживалось движение трамваев №12, 17 на участке 14-ой линии в Пуще-Водице. Движение трамваев организовывали до 5-ой линии. Сейчас трамваи курсируют с отклонением от графика.

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Вместе с тем синоптики прогнозируют в столице и области дождь на протяжении всего дня и ночью.

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Ранее сообщалось, что курортную Кирилловку в Запорожской области накрыли шторм и ливень. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

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