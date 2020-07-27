Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду (видео)

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка вчера, 26 июля, прошел сильный ливень. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

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Как сообщают местные СМИ, вода настолько стремительно затопила улицы, что продавцы на рынке не успели спрятать свой товар, а автомобили передвигались по дорогам вплавь.

Кроме того, сильный ливень подтопил базы отдыха, а Азовское море продолжает штормить и сейчас. Пользователи соцсетей делятся видео с пустого пляжа.

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Напомним, не так давно Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

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Ранее мы сообщали, что на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

А в Крыму пронесся мощный смерч – смотрите видео:

Видео: Instagram / more.kryma

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