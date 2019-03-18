ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга

Киевляне смогли увидеть двойную радугу

Фото: Музей "Кирилловская церковь" в Facebook.

Киев накрыла первая в этом году яркая радуга Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5f/bcd/5c8f5fbcdd4a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5f/bcd/5c8f5fbcdd4a3.jpg 2019-03-18T11:25:00+02:00 Другие новости Киевляне смогли увидеть двойную радугу

Весна в Киеве снова преподносит погодные сюрпризы. В субботу, 16 марта, киевляне наблюдали огромную радугу, в некоторых районах даже двойную. Явление для этого времени года довольно редкое.

Жительница Новобеличей Елизавета Киризий рассказала, что впервые видела ее так близко: "Радуга начиналась у нас во дворе".

Фото: Е.Киризий

Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко отметили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.