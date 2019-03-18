ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга
Киевляне смогли увидеть двойную радугу
Весна в Киеве снова преподносит погодные сюрпризы. В субботу, 16 марта, киевляне наблюдали огромную радугу, в некоторых районах даже двойную. Явление для этого времени года довольно редкое.
Жительница Новобеличей Елизавета Киризий рассказала, что впервые видела ее так близко: "Радуга начиналась у нас во дворе".
Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко отметили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.
Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.
Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве ряд трамваев изменят режим работы
Изменения в работе нескольких столичных трамваев временные
На Жилянской Renault врезался на скорости в электроопору и полностью сгорел
У водителя авто зафиксированы сотрясение головного мозга и открытый перелом ноги