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ФОТОФАКТ. Киев накрыла первая в этом году яркая радуга

Сегодня, 11:25

Киевляне смогли увидеть двойную радугу

Фото: Музей "Кирилловская церковь" в Facebook
Фото: Музей "Кирилловская церковь" в Facebook.
Киев накрыла первая в этом году яркая радуга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5f/bcd/5c8f5fbcdd4a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5f/bcd/5c8f5fbcdd4a3.jpg Другие новости Киевляне смогли увидеть двойную радугу

Весна в Киеве снова преподносит погодные сюрпризы. В субботу, 16 марта, киевляне наблюдали огромную радугу, в некоторых районах даже двойную. Явление для этого времени года довольно редкое.

Жительница Новобеличей Елизавета Киризий рассказала, что впервые видела ее так близко: "Радуга начиналась у нас во дворе".

Фото: Е.Киризий
Фото: Е.Киризий

Ранее на кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко отметили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году – 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.

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Тег Киев, погода, дождь, радуга

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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