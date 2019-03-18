Погода на 18 марта: в Киеве будет аномально тепло
Днем в Киеве +14...+16 градусов, ночью +1...+3. Без осадков
В Киеве в понедельник, 18 марта, ожидается ясная, солнечная погода, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facwbook.
Днем +14...+16 градусов, ночью +1...+3. Без осадков.
На кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко отметили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.
Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году - 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.
Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.
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