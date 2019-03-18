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Погода на 18 марта: в Киеве будет аномально тепло

Сегодня, 08:29

Днем в Киеве +14...+16 градусов, ночью +1...+3. Без осадков

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Погода на 18 марта: в Киеве будет аномально тепло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f3a/88e/5c8f3a88e373e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f3a/88e/5c8f3a88e373e.jpg Другие новости Днем в Киеве +14...+16 градусов, ночью +1...+3. Без осадков

В Киеве в понедельник, 18 марта, ожидается ясная, солнечная погода, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facwbook.

Днем +14...+16 градусов, ночью +1...+3. Без осадков.

На кафедре метеорологии и климатологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко отметили, что в Киеве климатическая весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня. Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С – 22 апреля.

Самая длинная весна была зафиксирована в 1990 году - 148 дней. Она началась значительно раньше нормы – 10 января и продолжалась – до 7 июня. Нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Напомним, на минувшей неделе столицу накрыл мощнейший ураган. В результате непогоды пострадали четыре человека, двое из которых – дети. Один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

В столице из-за ураганного ветра из окон здания Киевского апелляционного суда вылетели тысячи дел. Документы усыпали проезжую часть и кладбище рядом с судом.

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