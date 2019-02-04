Киев окутал густой туман

Видимость составляет менее 100 метров

Фото: Анатолий Бойко

Киев окутал густой туман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/783/768/5c57837681a39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/783/768/5c57837681a39.jpg 2019-02-04T02:24:00+02:00 Другие новости Видимость составляет менее 100 метров

Киевская городская государственная администрация предупредила водителей о сильном тумане, который сохранится ночью 4 февраля. По данным Укргидрометцентра, видимость составит менее 100 метров, информировала пресс-служба КГГА.

"К концу дня 3 февраля и ночью 4 февраля в столице сохранится сильный туман, видимость менее 100 м (II уровень опасности, оранжевый)" – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

А тем временем, в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но сегодня тени Тимка так и не нашел.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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