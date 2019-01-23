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Украину накроет 30-градусный мороз: синоптик рассказал, когда ждать похолодания

Сегодня, 05:17

Морозная погода может продержаться до начала марта, отметил Горбань

Фото: Александр Яремчук
Украину накроет 30-градусный мороз: синоптик рассказал, когда ждать похолодания //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/727/378/5c472737853ea.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/727/378/5c472737853ea.jpg Украина Морозная погода может продержаться до начала марта, отметил Горбань

В начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает Подробности.

По его словам, нынешняя погода продержится до конца месяца, даже придет небольшое потепление, а вот с наступление февраля погодные условия существенно изменятся.

"Резко опустится температура воздуха и придут настоящие крещенские морозы, возможны снегопады. С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", – рассказал Горбань.

Синоптик также высказал предположение, что с небольшими отклонениями в несколько дней, морозная погода продержится в Украине до 8 Марта.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывала, как избежать переохлаждения зимой. По ее словам, существует много "традиционных" способов, чтобы согреться. Зато не все они действительно действенные, более того, могут быть даже опасными для здоровья.

А тем временем в результате непогоды в Одесской области из снежного плена пять раз спасали водителей. Со скользкого участка дороги отбуксировали два легковых, два грузовых автомобиля и один микроавтобус.

погода, Мороз, похолодание, горбань, синоптик

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