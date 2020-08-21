Киев остался в "желтой" зоне карантина: в городе растет число тяжелых больных COVID-19

В стационарах столичных больниц находятся 499 пациентов с коронавирусом

Киев остался в "желтой" зоне карантина, поэтому ограничительные меры остаются прежними. Вместе с тем, в городе продолжает расти число инфицированных. За последние сутки COVID-19 заболели 156 человек. На сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заражения.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 21 августа.

Заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, Голосеевском – 21, Днепровском районе – 19 случаев.

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Также в городе увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента – в тяжелом состоянии. 8 – под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах – 51 киевлянин.

Ранее стало известно, что сын президента Владимира Зеленского переболел коронвирусом.

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