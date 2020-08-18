Университеты Киева vs карантин: когда в вузах начнется учебный год и как будут проходить пары

В Могилянке и университете Шевченко уже объяснили, как будет проходить обучение

В преддверии нового учебного года ряд столичных университетов уже сообщили, как будет проводиться учебный процесс в условиях карантина и откроют ли они свои двери для студентов с 1 сентября. В частности, ситуацию с началом учебного года уже прояснили Могилянка, Национальный университет имени Шевченко, КНУБА и ряд других крупных вузов.

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Как сообщили в администрации Национального университета "Киево-Могилянская академия", вуз готовится к началу нового учебного года и сейчас обсуждаются разные сценарии. Вместе с тем, уже известно, что

с 1 сентября начнут обучение в дистанционном режиме (онлайн) студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-го курса магистерских программ;

с 15 сентября – первые курсы (БП-1, МП-1) начнут обучение в очном режиме. Оно продлится ограниченное время, а после этого студенты первого года обучения тоже перейдут в онлайн.

В Могилянке уточнили, что для тех, кто будет на онлайн-обучении, создан и завершается обустройство специального центра дистанционного обучения. Для студентов оффлайна сейчас ведется подготовка аудиторий, чтобы в них соблюдалась социальная дистанция в полтора метра.

Кроме того, деятельность студенческих организаций и самоуправления должна проводиться онлайн, а мероприятия для первокурсников допустимы на открытом пространстве с соблюдением дистанции и других установленных санитарных требований.

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Поселение в общежитие будет проводиться с использованием электронной системы. В свободные комнаты общежитий будут поселяться преимущественно первокурсники. Также в общежитии готовятся и резервируются комнаты-изоляторы и комнаты для абитуриентов с временно-оккупированных территорий, которые имеют право на поступление до 23 октября.

В Национальном университете имени Т. Шевенко также утвердили графики учебного процесса. Так, теоретическое обучение для первокурсников бакалавриата и магистратуры очной формы в первом семестре начнется с 17 сентября и продлится до 10 декабря.

Студенты 2-4 курсов бакалавриата и второкурсники магистратуры начнут обучение с 1 сентября. Завершение первого семестра для них тоже запланировано на 10 декабря.

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Сессия для всех студентов начнется с 11 декабря и продлится до 24 декабря, каникулы будут с 1 января 2021 года до 24 января. Ликвидация академической задолженности будет осуществляться с 25 по 31 декабря 2020 года.

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Второй семестр начнется с 25 января 2021 года и продлится до 6 июня 2021 года. Сессия запланирована на 7-23.06.2021, а каникулы с 1 июля 2021 года до 31 августа 2021 года. Пересдача будет с 24 по 31 июня.

Эти графики не распространяются на колледж, Военный институт, Институт управления государственной охраны Украины, Институт последипломного образования и Подготовительное отделение.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУБА, КИСИ) сообщил, что учебный год для студентов начнется с 1 сентября. При этом теоретическое обучение начнется с 14 сентября для студентов бакалавриата и магистратуры всех форм обучения и видов финансирования. При этом магистры всех факультетов, кроме архитектурного, будут учиться во вторую смену – с 13:50.

В Национальном педагогическом университете имени М. Драгоманова пока что не уточняли дату начала занятий, но отметили, что в этом году прием заявлений на контракт будет длиться до октября. Это несколько усложнит учебный процесс, так как обучение с сентября уже будет идти у 2-4 курсов, и параллельно будет продолжаться набор студентов. Кроме того, до 31 августа в университете продлен карантин, но сейчас учебные корпусы и общежития готовят к приему студентов.

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В Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имения Игоря Сикорского" (Политех)провели опрос по поводу формы обучения во время пандемии и отметили, что сейчас рассматривается два варианта начала учебного года для студентов и очников, и заочников:

при стабилизации ситуации с распространением коронавируса хотят установить смешанный режим обучения – занятия в аудиториях и дистанционно;

при обострении эпидемиологической ситуации – перевести все занятия на дистанционку.

"Смешанный режим обучения предполагает приезд большого количества студентов и их поселение в общежития, что в нынешних условиях может привести к новой вспышке эпидемии на территории университета. Поэтому данный вариант возможен исключительно при снижении уровня заболеваемости по Украине и в Киеве", – говорится на сайте университета.

При этом дистанционка предполагает автоматическое бронирование мест в общежитиях, а поселение студентов будет осуществляться исключительно при улучшении эпидемиологической ситуации. Отметим, что ранее в общежитии Института специальной связи и защиты информации Политеха произошла вспышка коронавируса.

Напомним, что Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.

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