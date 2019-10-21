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Киев снова окутает туман: горожан предупредили об опасности

21 октября, 23:01

Водителей просят быть внимательными на дорогах

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

22 октября ночью и в первой половине дня в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

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  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 21 октября с самого утра Киев накрыл густой смог. Жители столицы выкладывают в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

Это не первая погодная аномалия в Киеве в последнее время. Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

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Киев смог туман видимость

Источник: Сегодня

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