Киев в мировых рейтингах: в столице больше камер видеонаблюдения, чем в Риме

Всего в Киеве установлены семь тысяч видеокамер

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Киев попал в новый мировой рейтинг. Как похвастались в КГГА, столица оказалась среди пятидесяти городов мира, где установлено больше всего камер видеонаблюдения. Исследование недавно проводил сайт comparitech.com. Собирали информацию из открытых источников, а сосредоточились на видеонаблюдении, которое используется госструктурами и правоохранительными органами. Правда, стоит признать, что до лидеров Киеву все-таки далеко. Мы заняли лишь 49-ю позицию, обогнав только Рим.

В департаменте информа­ционно-коммуни­кационных технологий КГГА сообщают, что видеонаблюдение уже ведется в парках, школах, садиках, на туристических объектах, у памятников, на дорогах и в других местах. Несколько сотен камер имеют функцию распознавания лиц и автомобильных номеров — это помогает искать преступников.

"Всего в Киеве семь тысяч видеокамер. В ближайшее время городское видеонаблюдение появится на территории аэропорта "Киев" и в метрополитене", — рассказал директор департамента Юрий Назаров.

В этом году наша столица неоднократно попадала в разные мировые рейтинги. Например, в перечне самых перегруженных автомобилями городов мира Киев занял 13-е место из 403! Аналитики исследования Traffic Index отмечали, что на получасовую поездку по Киеву в будние дни в утренние и вечерние часы пик нужно было в среднем потратить около часа. Также Киев впервые попал в "Топ-120 лучших городов для студентов". Но и тут мы пока отстаем — украинской столице досталось 113-е место, а обогнали мы лишь британский Лестер и белорусский Минск. На руку Киеву сыграло большое количество молодежных заведений и парков.

А вот британская газета The Guardian в рейтинге "Топ-10 городов мира с самыми красивыми пейзажами" дала Киеву высокое девятое место. Город обогнал столицу ЮАР — Кейптаун, а восьмое место досталось Нью-Йорку. Составители рейтинга отметили красоту киевской архитектуры и склонов. Особое восхищение у иностранцев вызвала вычурная Андреевская церковь. С этим достижением уж точно не поспоришь.

Напомним, Киев занял 173-е место в мире по качеству жизни, согласно рейтингу международной консалтинговой компании Mercer. Всего в рейтинге представлена 231 страна. На первом месте традиционного находится Вена (Австрия), на втором – Цюрих (Швейцария), на третьем – Ванкувер (Канада). В первую десятку вошли Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдольф и Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дания), Женева и Базель (Швейцария).

Также рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего разбогатели.

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