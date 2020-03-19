Киев вошел в ТОП-100 самых дорогих городов мира

Украинская столица оказалась дороже, чем Стамбул и занимает одно место с Москвой

Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist. Столица Украины делит с Москвой 86-е место из 133 (чем выше позиция, тем дороже город), сообщает "Радио Свобода".

Большее продвижение имеет только турецкий Стамбул, который поднялся на 24 позиции и сейчас занимает 96 место. Составители рейтинга объясняют движение Киева укреплением курса гривны в 2019 году. Кроме того, цены в столице изменились из-за роста минимальной и реальной заработной платы.

Наибольший скачок вниз в рейтинге совершили болгарская София (с 90 ступеньки на 106), марокканский Касабланка (с 92 на 106) и исландский Рейкьявик (с 15 на 29).

Авторы исследования сравнили более 400 индивидуальных цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

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Цены во всех городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов. Индекс Киева за год вырос на шесть пунктов и составляет 58 (чем выше этот показатель, тем выше цены).

Самыми дорогими городами в мире стали Сингапур, Гонконг и Осака (Япония) с индексом в 102 пункта. Четвертым идет Нью-Йорк (100), за ним – французский Париж, швейцарский Цюрих (по 99), израильский Тель-Авив (97), американский Лос-Анджелес, японское Токио (по 96) и швейцарская Женева (95).

Самыми дешевыми городами в рейтинге стали сирийский Дамаск (25), узбекский Ташкент (30), казахское Алматы (34), аргентинский Буэнос-Айрес, пакистанское Карачи (по 35), венесуэльский Каракас (36), Замбийская Лусака (38), индийские города Ченнаи (39), Бангалор (40) и Нью-Дели (42).

Напомним, в 2019 году столица оказалась среди пятидесяти городов мира, где установлено больше всего камер видеонаблюдения. Исследование недавно проводил сайт comparitech.com. Собирали информацию из открытых источников, а сосредоточились на видеонаблюдении, которое используется госструктурами и правоохранительными органами. Правда, стоит признать, что до лидеров Киеву все-таки далеко. Мы заняли лишь 49-ю позицию, обогнав только Рим.

Также рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей. Команда "Сегодня" поехала в богатые села и узнала, за счет чего разбогатели украинцы.

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