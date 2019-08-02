Киев вслед за прохладой снова накроют грозовые дожди

В Киеве в пятницу, 2 августа, будет прохладная погода, также ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет днем +21...+23 градуса, ночью +12...+14 градусов.
В Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине также будет дождливо. Дневна температура поднимется до +20...+23 градусов, ночная будет от +10...+14 градусов.
В Фастове, Белой Церкве и Мироновке будет облачно, однако без осадков. Днем температура воздуха будет +22...+24 градуса, ночью от +10 до +14 градусов.
Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.
При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
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