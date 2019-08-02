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Киев вслед за прохладой снова накроют грозовые дожди

Сегодня, 08:25

Днем в столице синоптики обещают до +21...+23 градусов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киев вслед за прохладой снова накроют грозовые дожди https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4 Другие новости Днем в столице синоптики обещают до +21...+23 градусов

В Киеве в пятницу, 2 августа, будет прохладная погода, также ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет днем +21...+23 градуса, ночью +12...+14 градусов.

Скриншот

Скриншот

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В Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине также будет дождливо. Дневна температура поднимется до +20...+23 градусов, ночная будет от +10...+14 градусов.

В Фастове, Белой Церкве и Мироновке будет облачно, однако без осадков. Днем температура воздуха будет +22...+24 градуса, ночью от +10 до +14 градусов.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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Киев прогноз погоды ливень погода в Киеве

Источник: Сегодня

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