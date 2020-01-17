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Киев заполонил фотохимический смог: когда лучше не выходить на улицу

17 января, 20:12

Горожане жалуются на запах гари в воздухе, а врачи предупреждают об опасностях

Смог опасен для здоровья

Смог опасен для здоровья / Фото: stocksnap.io

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Нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ. Сейчас она в среднем в 1,7 раза превышает предельно допустимую, пишут "Факты".

Особенно напряженная ситуация – на Демеевской и Бессарабской площадях и на площади Победы, а также на проспектах Бандеры и Победы. В этих местах предельно допустимые концентрации углекислого газа, формальдегидов, NO2 (диоксида азота), пыли превышены в три-четыре раза.

"При такой погоде, как сейчас, в местах большой концентрации транспорта образуется так называемый фотохимический смог. Следует знать, что в будние дни в течение суток отмечается три всплеска загрязненности воздуха — с 8 до 9 утра, днем с 14 до 16 и вечером с 20 до 21 часа", – рассказал начальник главного управления Госпотребслужбы Украины в городе Киеве Олег Рубан.

Между тем, на смог и запах гари в воздухе в соцсетях жалуются и жители центра (Печерск и Дружбы народов), и столичной Оболони, которая ранее считалась чистым районом у реки.

Когда низкая облачность, а влажность повышена, то город плохо проветривается, это ухудшает экологическую ситуацию, отмечают медики.

"Следует сократить пребывание на улице, прежде всего — в загазованных местах. От роста концентрации вредных веществ в воздухе страдают прежде всего люди с легочными заболеваниями, аллергией, беременные и дети. Также следует отметить, что при нынешней погоде возникла повышенная опасность, что острые респираторные заболевания могут перерасти в хронический обструктивный бронхит", – отметил врач Александр Назаренко.

К счастью, в столичных парках и скверах загрязненность воздуха остается в пределах допустимых норм.

"В течение 2018-го и 2019 годов отмечалось постоянное ухудшение ситуации с загрязненностью воздуха в столице. Ведь в городе постоянно растет количество автомобилей. Особую обеспокоенность вызывают машины с так называемыми евробляхами — эти транспортные средства, как правило, старые, поэтому выбрасывают много загрязняющих веществ. "Вклад" автомобилей в загрязненность воздуха в Киеве составляет 80 процентов", – объясняет Олег Рубан.

Напомним, в октябре 2019-го жители столицы несколько дней жили в тумане со смогом:

Туман и смог, который осенью испытывал на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан. Жители столицы публиковали в социальных сетях смешные картинки, посвященные смогу и туману. Так, одним из главных героев стал памятник киевскому ежику в тумане. Есть и затуманенный князь Владимир с крестом, памятник которому установлен на Владимирской горке. Туманной картинкой обзавелся и театр на Андреевском спуске и даже легендарная Верка Сердючка со своей мамой зашли в туман.

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Киев смог запах ухудшение рубан

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