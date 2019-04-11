Киевлян, которые не подписали декларации с врачами, предупредили о проблемах

Киевлян торопят подписать декларации с семейными врачами

Фото: Pixabay

Киевляне, которые не подписали декларацию с врачом, будут получать медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача только при неотложных состояниях. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С апреля все учреждения первичной медико-санитарной помощи, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья, окончательно переходят на модель финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом". Поэтому НСЗУ будет оплачивать этим заведениям исключительно медицинские услуги, предоставляемые пациентам, которые подписали декларации с врачами. Соответствующее постановление было принято Кабмином 3 апреля.

"Без медицинской помощи никто не останется. Однако ее объемы для тех, кто подписал декларацию, и тех, кто по каким-то причинам не подписал, теперь заметно отличаются", – уточнили в КГГА.

При этом сейчас еще декларацию можно подписать можно в любой момент – даже непосредственно во время приема у врача.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планировало полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

Также мы писали, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлян, которые не подписали декларации с врачами, предупредили о проблемах". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.