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Киевлян, которые не подписали декларации с врачами, предупредили о проблемах

Сегодня, 14:17

Киевлян торопят подписать декларации с семейными врачами

Фото: Pixabay

Киевляне, которые не подписали декларацию с врачом, будут получать медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача только при неотложных состояниях. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С апреля все учреждения первичной медико-санитарной помощи, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья, окончательно переходят на модель финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом". Поэтому НСЗУ будет оплачивать этим заведениям исключительно медицинские услуги, предоставляемые пациентам, которые подписали декларации с врачами. Соответствующее постановление было принято Кабмином 3 апреля.

"Без медицинской помощи никто не останется. Однако ее объемы для тех, кто подписал декларацию, и тех, кто по каким-то причинам не подписал, теперь заметно отличаются", – уточнили в КГГА.

При этом сейчас еще декларацию можно подписать можно в любой момент – даже непосредственно во время приема у врача.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планировало полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.


Также мы писали, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

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Тег Киев, семейный врач, медпомощь

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