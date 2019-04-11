Киевлян, которые не подписали декларации с врачами, предупредили о проблемах
Киевлян торопят подписать декларации с семейными врачами
Киевляне, которые не подписали декларацию с врачом, будут получать медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача только при неотложных состояниях. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С апреля все учреждения первичной медико-санитарной помощи, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья, окончательно переходят на модель финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом". Поэтому НСЗУ будет оплачивать этим заведениям исключительно медицинские услуги, предоставляемые пациентам, которые подписали декларации с врачами. Соответствующее постановление было принято Кабмином 3 апреля.
"Без медицинской помощи никто не останется. Однако ее объемы для тех, кто подписал декларацию, и тех, кто по каким-то причинам не подписал, теперь заметно отличаются", – уточнили в КГГА.
При этом сейчас еще декларацию можно подписать можно в любой момент – даже непосредственно во время приема у врача.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планировало полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
Также мы писали, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.
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