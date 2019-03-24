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Украинцев торопят подписать декларации с врачами

Сегодня, 08:12

С 1 апреля систему финансирования поликлиник изменят

Фото: Анатолий Бойко
Украинцев торопят подписать декларации с врачами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba0/deb/5c8ba0deb6dcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba0/deb/5c8ba0deb6dcb.jpg Экономика С 1 апреля систему финансирования поликлиник изменят

С 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

Киевлянка Дарья Анохина, которая находится в декрете, подписала декларацию с семейным врачом для двоих своих детей. Но, как говорит женщина, это лишь формальность – ведь в государственную больницу с детьми она давно не ходит.

"Мы очень много цепляли болячек, пока сидели в очередях. Опять же температура высокая - нет возможности куда‑то выезжать", – говорит Дарья. 

Вместо этого женщина вызывает на дом врача из частной клиники. Говорит, что это дороже, но зато более удобно.

"Это экономия времени. А так надо прийти к одному, он направит к другому, к тому тоже нужно записаться и так далее...", – отмечает Дарья.

Сейчас все украинцы поделены на два списка. В зеленом – те, кто подписал соглашение с семейным врачом. На каждого из таких пациентов медучреждениям выделят 370 гривен в год плюс возрастные надбавки. В красном списке – те, кто еще не нашел своего терапевта. Финансирование для таких пациентов отменят уже с 1 апреля.

"Чтобы получать плановую медицинскую помощь, нужно иметь декларацию с семейным врачом. Это обязательно", – отмечает замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По словам чиновников, такие новшества не уменьшат финансирование медицинских учреждений.

"Все учреждения заключили достаточно деклараций, чтобы иметь доходы, которые у них были, и даже больше", – уверяет Ковтонюк.

Медики, в свою очередь, обещают, что не отказывают в приеме пациентам без декларации. Но потом все же просят оформить документ.

"Каждый врач заинтересован в том, чтобы пациент подписал декларацию. Это конкуренция, это правильно", – говорит замдиректора ЦПМСД №3 Святошинского района Киева Елена Кривошеева.

В третьей столичной поликлинике соглашения с медиками подписали 60% пациентов. В целом по Украине чаще всего декларации подписывают жители сел, а особенно – пенсионеры. Зато молодежь к медикам не спешит. Кроме того, не все знают о новшествах.

"Не знал я про декларацию, какие нужны документы, чтобы оформить. Не вижу смысла, потому что не обращаюсь часто к врачам", – говорит житель Киева Артур Творогов.

Но медики предупреждают: уже летом пациенты без декларации не смогут бесплатно сдать анализы, пройти диагностику или получить скидки на лекарства.

Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также кабинет министров 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

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Тег декларация, семейный врач, семейная медицина, медреформа, декларации

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