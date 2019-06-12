Киевлян ожидает жара до +33 градусов и высокая пожарная опасность

С 16 июня синоптики предупреждают уже о чрезвычайной пожарной опасности

Фото: Pixabay

В Киеве в среду, 12 июня, продолжает сохраняться чрезвычайно жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха денем поднимется до +31...+33 градусов, ночью до +19...+21 градуса.

Также сообщается, что 13-15 июня в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня – синоптики прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,

особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;

после выхода из очага пожара сообщите в местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)

вызвать скорую помощь по телефону "103".

Во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.

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