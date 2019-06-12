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Киевлян ожидает жара до +33 градусов и высокая пожарная опасность

12 июня, 08:29

С 16 июня синоптики предупреждают уже о чрезвычайной пожарной опасности

Фото: Pixabay

В Киеве в среду, 12 июня, продолжает сохраняться чрезвычайно жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха денем поднимется до +31...+33 градусов, ночью до +19...+21 градуса.

Также сообщается, что 13-15 июня в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня – синоптики прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

  • не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
  • не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
  • из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
  • если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
  • гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
  • во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
  • будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,
  • особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;
  • после выхода из очага пожара сообщите в местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

  • посадите или положите пострадавшего;
  • обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
  • по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;
  • снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
  • кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом
  • все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)
  • вызвать скорую помощь по телефону "103".

Во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.


Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.

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Тег Киев, пожар, жара

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Сегодня

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