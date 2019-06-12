Киевлян ожидает жара до +33 градусов и высокая пожарная опасность
С 16 июня синоптики предупреждают уже о чрезвычайной пожарной опасности
В Киеве в среду, 12 июня, продолжает сохраняться чрезвычайно жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, температура воздуха денем поднимется до +31...+33 градусов, ночью до +19...+21 градуса.
Также сообщается, что 13-15 июня в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня – синоптики прогнозируют чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.
Если вы оказались в очаге пожара:
- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас,
- особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;
- после выхода из очага пожара сообщите в местные органы власти и пожарную службу о месте, размерах и характере пожара.
Первая помощь при ожогах:
- посадите или положите пострадавшего;
- обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
- по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;
- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
- кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом
- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)
- вызвать скорую помощь по телефону "103".
Во всех случаях, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных.
Напомним, на прошлой неделе под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике.
Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве в ночь на пятницу, 7 июня, произошел пожар на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34 в Днепровском районе.
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