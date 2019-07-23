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Киевлян предупредили о грозовых дождях

23 июля, 08:28

Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве во вторник, 23 июля, ожидаются дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью.

По области также буде преимущественно дождливо. В Чернобыле ожидаются осадки, температура воздуха днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов. В Тетереве днем +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов, дожди, в Фастове +22...+24 градуса днем и +13...+15 градусов ночью, осадки, в Вышгороде днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов, дожди.

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В Борисполе будет +23...+25 градусов днем и +15...+17 градусов ночью, осадки. Также дожди будут и в Белой Церкви, температура воздуха днем поднимется до +24...+26 градусов, ночью будет +14...+16 градусов.

А вот в Барышевке, Яготине и Мироновке будет солнечно и без осадков. Температура воздуха поднимется до +25...+26 градусов днем и до +16...+17 градусов ночью.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


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