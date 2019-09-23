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Киевлян предупредили о сильных заморозках

23 сентября, 13:46

Ночная температура 24 сентября в столице ожидается на уровне 0-2°, а по области будет до -1°

/ Фото: Pixabay

В Киеве ночью 24 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 24 сентября заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

При этом днем во вторник температура воздуха в столице поднимется до +12...+14 градусов.

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Вместе с тем, в Киевской области ночная температура снизится до -1...+1 градуса, а днем воздух прогреется до +13.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние месяцы. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода прогноз погоды заморозки погода в Киеве

Источник: Сегодня

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