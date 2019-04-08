Киевлян предупредили о высокой пожарной опасности
Спасатели напомнили, что нужно делать, если вы оказались в очаге пожара
Во вторник и среду, 9-10 апреля, в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.
Если вы оказались в очаге пожара:
- не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
- гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут образовываться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;
- после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.
Первая помощь при ожогах:
- посадите или положите пострадавшего;
- обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
- по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;
- снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
- кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;
- все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками).
Также следует вызвать медиков по телефону "103" и пожарных по телефону "101".
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар в часином секторе на улице Гомельской в Подольском районе.
Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.
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