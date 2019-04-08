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Киевлян предупредили о высокой пожарной опасности

Сегодня, 10:36

Спасатели напомнили, что нужно делать, если вы оказались в очаге пожара

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС.
Киевлян предупредили о высокой пожарной опасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg Другие новости Спасатели напомнили, что нужно делать, если вы оказались в очаге пожара

Во вторник и среду, 9-10 апреля, в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

  • не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;
  • не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
  • из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
  • если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
  • гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
  • во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
  • будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут образовываться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;
  • после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

  • посадите или положите пострадавшего;
  • обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
  • по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;
  • снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
  • кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;
  • все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками).

Также следует вызвать медиков по телефону "103" и пожарных по телефону "101".

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар в часином секторе на улице Гомельской в Подольском районе.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


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Тег Киев, пожар, укргидрометцентр, пожарная опасность

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