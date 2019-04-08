Киевлян предупредили о высокой пожарной опасности

Спасатели напомнили, что нужно делать, если вы оказались в очаге пожара

Фото ГСЧС.

Киевлян предупредили о высокой пожарной опасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg 2019-04-08T10:36:00+03:00 Другие новости Спасатели напомнили, что нужно делать, если вы оказались в очаге пожара

Во вторник и среду, 9-10 апреля, в Киеве ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымлен) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут образовываться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;

после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, пока эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками).

Также следует вызвать медиков по телефону "103" и пожарных по телефону "101".

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар в часином секторе на улице Гомельской в Подольском районе.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

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