Киевлян предупредили об опасном тумане 23 октября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в среду, 23 октября, ночью и утром в столице будет стоять туман, видимость составит всего 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, сообщает КГГА.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы:

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снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, 21 октября с самого утра Киев накрыл густой смог. Жители столицы выкладывали в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках. Густой туман наблюдался в Киеве и 22 октября.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

Между тем, в Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит, констатирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

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