Киевлян удивил "тоннель любви" на Подоле

Длина тоннеля — более четырех метров и высота — три с половиной метра

Фото: КП СЗН Подольского района

Тоннель из растений на столичном Подоле заметно разросся и удивляет киевлян необычным видом.

"На Контрактовой площади заметила необычную зеленую зону — тоннель, по которому можно пройтись, любуясь зеленью. Кто такое придумал? Где появятся похожие объекты?" — спрашивает киевлянка Оксана Зощук.

Фото: УП СЗН Подольского района

Как рассказала и. о. директора КП СЗН Подольского района Ольга Манько, тоннель был создан силами коммунальщиков еще в 2016 году.

"Мы заложили его в 2016 году, и с тех пор он существенно разросся. Тут мы высадили девичий виноград, плетущуюся розу. Длина тоннеля — более четырех метров и высота — три с половиной метра. Туда часто приходят на фотосессию молодожены и просто влюбленные пары, прячутся в тени. Нечто похожее мы в этом году создали на входной группе в сквере на улице Щекавицкой. Там на стенке из металла высажены плетущиеся розы, но пока они подросли только на полметра. Красиво тут будет через год-полтора. Также в планах — украсить плетущимися растениями мост на одной из транспортных развязок в Подольском районе, но пока это только планы", отметила Манько.

Ранее сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.

Также мы писали, что на Оболонской набережной в Киеве скамейки и парапеты обмазали солидолом. При этом на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

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