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Киевлян удивили странные унитазы в детском саду на Троещине

8 мая, 15:42

Александр Марущак

Родители неоднократно поднимали вопрос ремонта

В социальных сетях разгорелся скандал по поводу странных унитазов в одной из групп детского садика по улице Марины Цветаевой, на столичной Троещине. Унитазы установили так, что дети вынуждены сидеть фактически на полу вытянув ноги. Фотографии появились в группе "Батьки SOS".

По словам родителей детей, туалет в этом детском саду выглядит так уже не первый год. Они неоднократно поднимали вопрос ремонта, но, увы, в Деснянском районе пока не нашли средств на замену "порожковых" туалетов.

В управлении образования Деснянского района говорят, что знают про ситуацию с местами общего пользования в детском садике на улице Цветаевой. Раньше он был школой-садиком, и туалеты были рассчитаны на детей школьного возраста. Для малышей унитазы оборудовали сидениями, что и вызвало шквал критики со стороны родителей.

"Никто не говорит, что так и должно быть. И мы не желаем детям плохого. Мы пытаемся исправить ситуацию, делаем все возможное. Нам бы очень хотелось, чтобы средства на ремонты учебных заведений выделялись на год стопроцентно, а не частично. Сейчас финансирование распределяется по самым приоритетным вопросам. В нашем районе 72 учреждения дошкольного образования, и мы каждому пытаемся помочь. Про ситуацию с местами общего пользования в детском садике на улице Марины Цветаевой мы знаем. Руководство обращалось к нам за помощью. Но в приоритете в этом детском садике – ремонт пищеблока. Процедура тендеров уже запущена, и в этом году тут должны отремонтировать пищеблок за 1,5 миллиона гривен", – поясняет сайту "Сегодня" Людмила Рожкова, заместитель начальника управления образования Деснянского района.

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По ее словам, управление уделяет данному садику достаточно много внимания, и там открыты для диалога с родителями.

"Садик не забыт и не заброшен. Например, на здании была отремонтирована проблемная крыша, частично утеплен фасад, заменили окна. В прошлом году тут возобновили работу группы для детей ясельного возраста, созданы дополнительные места с учетом современных условий. У нас в работе замена туалетов в 16 учебных заведениях района, и часть ремонтов уже выполняется. Мы прекрасно понимаем, что эти "порожки" в туалетах необходимо демонтировать во всех дошкольных заведениях и делать нормальные удобные сидячие унитазы. Мы держим ситуацию на контроле. Как только появится финансирование – в этом детсаду будет сделан ремонт", – заверяют в управлении образования Деснянского района.

В управлении отмечают, что зданиям, в которых находятся садики района, по 30-35 лет. В них изношены коммуникации, прохудившиеся фасады, аварийные крыши. Все это нужно ремонтировать в первую очередь.

Напомним, что предложения по ремонту школьных туалетов неоднократно подавались как проекты в "Общественный бюджет" Киева.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в этом году в столичных школах будут активно ремонтировать туалеты. На это предусмотрено более 73 миллионов гривен. При этом две трети средств пойдет на капитальный ремонт, а одна – на текущие. Больше всего туалетных комнат планируют отремонтировать в Деснянском районе, где предусмотрено для этого 13,2 млн грн.

Тем временем в Полтавской области учительница смогла привести в порядок школу. Как ей удалось преобразить учебное заведение – смотрите в нашем сюжете:

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Киев скандал детский сад

Источник: Сегодня

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